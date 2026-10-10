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Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига
БТА

Каталунците нямаха проблеми с гостуващия Хетафе

Барселона показа още веднъж, че е най-силният отбор в момента. Шампионът на Испания не се повлия от дългата пауза в клубния футбол и записа осма поредна победа от началото на сезона в Ла Лига. Този път Хетафе се превърна в жертва за каталунците, които спечелиха комфортно с 3:0 на своя „Камп Ноу".

Мачът се разви перфектно за тима на Ханзи Флик, който поведе още във 2-ата минута. Защитата на Хетафе капитулира след пробив на Антъни Гордън. Ударът на англичанина рикошира и не остави шансове на вратаря - 1:0. След половин час футбол дойде време за друго ново попълнение да се разпише. Габриел Жезус стартира като титуляр заради контузия на Рафиня и отбеляза този случай с гол. В 73-ата минута десният защитник Жул Кунде оформи крайното 3:0.

Барселона удължи серията си на 23 поредни победи на „Камп Ноу", след като завърши миналия сезон с 19 от 19 спечелени домакинства. В осемте си мача досега, тимът на Флик има 34 отбелязани гола и само 7 допуснати. 

 

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