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Моуриньо: Критиките срещу Мбапе са нелепи

Моуриньо: Критиките срещу Мбапе са нелепи
БТА

Реал Мадрид няма право на грешка срещу Виляреал тази вечер

Жозе Моуриньо защити Килиан Мбапе от непрестанните атаки по негов адрес. Нападателят получи травма по време на мач с националния отбор на Франция, а след това бе критикуван, защото си направи кратка ваканция в Швейцария. Там той публикува снимка как кара колело, въпреки че Моуриньо препоръча на играчите да избягват такъв тип активност заради риска от падане и контузия.

„Нелепо е", заяви треньорът на Реал Мадрид на въпрос дали критиките към поведението на Мбапе са прекалени. „Мислех си, че в последно време има достатъчно истински проблемни случаи във футбола, но явно съм сбъркал. Имате дело срещу Манчестър Сити, скандала Негрейра и конфликта в моята страна (Португалия; б.р.) с Кристиано Роналдо. Разбира, Реал Мадрид си е Реал Мадрид. Все пак се надявах първият въпрос да е за нещо по-смислено", отсече Моуриньо.

Реал Мадрид приема Виляреал тази вечер от 22:00 часа в мач от осмия кръг на Ла Лига. „Лос бланкос" няма право на грешна стъпка, тъй като вече изостава от Барселона с 6 точки.

 

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