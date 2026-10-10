Моуриньо: Критиките срещу Мбапе са нелепи

Жозе Моуриньо защити Килиан Мбапе от непрестанните атаки по негов адрес. Нападателят получи травма по време на мач с националния отбор на Франция, а след това бе критикуван, защото си направи кратка ваканция в Швейцария. Там той публикува снимка как кара колело, въпреки че Моуриньо препоръча на играчите да избягват такъв тип активност заради риска от падане и контузия.

„Нелепо е", заяви треньорът на Реал Мадрид на въпрос дали критиките към поведението на Мбапе са прекалени. „Мислех си, че в последно време има достатъчно истински проблемни случаи във футбола, но явно съм сбъркал. Имате дело срещу Манчестър Сити, скандала Негрейра и конфликта в моята страна (Португалия; б.р.) с Кристиано Роналдо. Разбира, Реал Мадрид си е Реал Мадрид. Все пак се надявах първият въпрос да е за нещо по-смислено", отсече Моуриньо.

Реал Мадрид приема Виляреал тази вечер от 22:00 часа в мач от осмия кръг на Ла Лига. „Лос бланкос" няма право на грешна стъпка, тъй като вече изостава от Барселона с 6 точки.