Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Атлетико се подигра с Реал за „чудодейното“ възстановяване на Валверде

Атлетико се подигра с Реал за „чудодейното“ възстановяване на Валверде
АП/БТА

„Дюшекчиите“ намекнаха, че градският съперник е преувеличил тежестта на контузията след спорното дерби

Атлетико Мадрид отправи иронична атака към Реал Мадрид заради бързото възстановяване на Федерико Валверде. Уругваецът поднови тренировки с основната група само три седмици след като беше диагностициран с тежка травма на глезена.

„Искаме да поздравим Реал Мадрид, че продължава да пише история, доказвайки, че 100 процента от медицинската общност в света са грешали“, написаха от Атлетико в социалните мрежи.

Публикацията беше придружена от хаштаговете „Чудодейно възстановяване“, „Медицински доклад“, „Навяхване от трета степен“ и „Историята, която ти създаде“.

Повод за спора е мадридското дерби на 20 септември. В 44-ата минута Канг-ин Лий влезе остро в глезена на Валверде. Съдията Ортис Ариас отсъди нарушение, но не показа червен картон, а ВАР не се намеси.

Валверде остана на терена до края на срещата, но същата вечер Реал Мадрид съобщи за тежка травма на левия му глезен. Два дни по-късно диагнозата беше актуализирана като навяхване от трета степен.

Някои испански медии прогнозираха, че халфът може да отсъства до три месеца, а националният отбор на Уругвай повика негов заместник.

Само три седмици по-късно Валверде вече тренира наравно със съотборниците си и може да се завърне срещу Виляреал. Така той няма да пропусне нито един официален мач на Реал заради травмата.

Инцидентът беше сред основните аргументи на „белите“ срещу съдийството в дербито. Жозе Моуриньо заяви, че Атлетико е трябвало да завърши срещата с девет души, и показа снимки на спорните положения пред журналистите.

Именно разминаването между първоначалната диагноза, прогнозите за дълго отсъствие и бързото завръщане на Валверде предизвика подигравката на Атлетико. От Реал Мадрид засега не са отговорили официално на публикацията.

Още по темата

Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите

Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите

Атлетико повали Реал в лудото мадридско дерби

Атлетико повали Реал в лудото мадридско дерби

Моуриньо с лоши новини за Реал: Милитао е аут, Валверде под въпрос

Моуриньо с лоши новини за Реал: Милитао е аут, Валверде под въпрос

Тони Кроос се готви за треньорска кариера, Реал Мадрид следи ситуацията

Тони Кроос се готви за треньорска кариера, Реал Мадрид следи ситуацията

Моуриньо се връща в Рим с Реал Мадрид: Рома завинаги ще бъде мой дом

Моуриньо се връща в Рим с Реал Мадрид: Рома завинаги ще бъде мой дом

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 6 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 18 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 38 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 40 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 48 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 57 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 1 час
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 2 часа
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа