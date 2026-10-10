Атлетико се подигра с Реал за „чудодейното“ възстановяване на Валверде

Атлетико Мадрид отправи иронична атака към Реал Мадрид заради бързото възстановяване на Федерико Валверде. Уругваецът поднови тренировки с основната група само три седмици след като беше диагностициран с тежка травма на глезена.

„Искаме да поздравим Реал Мадрид, че продължава да пише история, доказвайки, че 100 процента от медицинската общност в света са грешали“, написаха от Атлетико в социалните мрежи.

Публикацията беше придружена от хаштаговете „Чудодейно възстановяване“, „Медицински доклад“, „Навяхване от трета степен“ и „Историята, която ти създаде“.

Повод за спора е мадридското дерби на 20 септември. В 44-ата минута Канг-ин Лий влезе остро в глезена на Валверде. Съдията Ортис Ариас отсъди нарушение, но не показа червен картон, а ВАР не се намеси.

Валверде остана на терена до края на срещата, но същата вечер Реал Мадрид съобщи за тежка травма на левия му глезен. Два дни по-късно диагнозата беше актуализирана като навяхване от трета степен.

Някои испански медии прогнозираха, че халфът може да отсъства до три месеца, а националният отбор на Уругвай повика негов заместник.

Само три седмици по-късно Валверде вече тренира наравно със съотборниците си и може да се завърне срещу Виляреал. Така той няма да пропусне нито един официален мач на Реал заради травмата.

Инцидентът беше сред основните аргументи на „белите“ срещу съдийството в дербито. Жозе Моуриньо заяви, че Атлетико е трябвало да завърши срещата с девет души, и показа снимки на спорните положения пред журналистите.

Именно разминаването между първоначалната диагноза, прогнозите за дълго отсъствие и бързото завръщане на Валверде предизвика подигравката на Атлетико. От Реал Мадрид засега не са отговорили официално на публикацията.