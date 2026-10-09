Моуриньо с лоши новини за Реал: Милитао е аут, Валверде под въпрос

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо даде последна информация за състоянието на контузените футболисти преди двубоя с Виляреал в Ла Лига.

Португалският специалист потвърди, че Едер Милитао няма да бъде на разположение, докато участието на Федерико Валверде остава под въпрос.

"Участието на Валверде е под въпрос, докато при Милитао няма съмнение – той няма да бъде на разположение", заяви Моуриньо.

Той обясни, че възстановяването на Милитао върви по-добре от очакваното, но Реал няма да поема излишни рискове заради сложната медицинска история на защитника.

"Той няма да бъде на разположение нито утре, нито за мача с Рома, нито срещу Севиля. Нуждае се от две седмици и трябва да подходим предпазливо", каза треньорът.

Моуриньо допълни, че Ферлан Менди ще проведе първа тренировка на терена с отбора, докато завръщането на Родриго все още не е близо. При Валверде проблемът продължава и окончателното решение за мача с Виляреал ще бъде взето в последния момент.

Наставникът на Реал отдели сериозно внимание и на формата на Винисиус Жуниор, който според него изпитва труден период.

"Това, което ме боли и натъжава, е, че Винисиус иска да бъде във форма и да бъде играчът, който решава мачовете. Работи много здраво, за да се върне на своето ниво", заяви Моуриньо.

Португалецът призна, че в клуба обмислят различни варианти за бразилеца, включително временно ограничаване на игровото му време, ако това помогне за възстановяването на най-добрата му форма.

"Той заслужава подкрепа и силно желае да се върне към онзи Винисиус, който подари на феновете на Реал Мадрид толкова много щастливи мигове", добави Моуриньо.