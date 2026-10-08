Моуриньо се връща в Рим с Реал Мадрид: Рома завинаги ще бъде мой дом

Жозе Моуриньо се подготвя за емоционално завръщане на „Олимпико“. Треньорът на Реал Мадрид ще се изправи срещу бившия си клуб Рома в предстоящия двубой от Шампионската лига.

В интервю за „Corriere dello Sport“ португалецът призна, че раздялата му с италианския клуб е била болезнена и че не очаква обичайното топло посрещане от тифозите.

„Никога не е имало и никога няма да има моя дума срещу Рома или нейните собственици. Когато си тръгвам, го правя с чисти ръце и с усещането, че това завинаги ще бъде моят дом“, заяви Моуриньо.

Той припомни емоционалното си посрещане в Рим и триумфа в Лигата на конференциите.

„В деня, в който пристигнах, хиляди хора дойдоха да ме посрещнат, въпреки че още не бях направил нищо. Борих се за тифозите и дадох всичко от себе си. Спечелихме турнир, който има огромно значение за клуб, който не печели често“, добави специалистът.

Моуриньо не очаква скандирания или специални транспаранти при завръщането си, а единствено уважение от привържениците на Рома.

Португалецът разказа и как се е стигнало до неговия втори период начело на Реал Мадрид. По думите му слуховете за завръщане на „Бернабеу“ са започнали още преди да има контакт с президента Флорентино Перес.

„Бях щастлив в Бенфика и смятах, че ще изпълня тригодишния си договор. Клубът е на десет минути от дома ми, което не ми се беше случвало от 20 години. Когато започнаха слуховете, мислех, че няма как да са верни“, обясни Моуриньо.

Той коментира и огромния брой служители в съвременните футболни клубове.

„Понякога списъкът със стаите в хотела е от две страници. На едната са футболистите - Мбапе, Винисиус и Белингам. На другата има още 40 стаи за анализатори, хора от социалните мрежи и различни служители. Но всички ли са необходими? Президентът плаща, а днес това струва много повече“, каза треньорът.

По темата за финансовото разследване срещу Манчестър Сити Моуриньо се пошегува, че окончателното решение може да се забави с години заради очакваните обжалвания.

Португалецът засегна и случая „Негрейра“, като заяви, че по време на първия си период в Реал Мадрид отборът е усещал последиците от случващото се, макар тогава казусът все още да не е бил публично известен.

„Никой не знаеше, но ние го преживяхме. Случи се. След това си тръгнах, а сега всички знаят“, заяви Моуриньо.