Съдът потвърди санкции за близо 300 000 евро срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

Административният съд в Кюстендил потвърди две наказателни постановления срещу ТЕЦ „Бобов дол“, с които на дружеството са наложени имуществени санкции за общо 286 323 евро. Нарушенията са свързани с изпускането на емисии в атмосферния въздух и неспазването на екологичните изисквания, заложени в комплексното разрешително на централата. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София.

Според екоинспекцията операторът не е предприел необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии, като е допуснал замърсяване на въздуха вследствие на дейността на централата.

Съдебните решения потвърждават наложените от директора на РИОСВ – София санкции за установените нарушения.

339 проверки и 132 акта за шест години

От екоинспекцията представиха и данни за контролната дейност спрямо ТЕЦ „Бобов дол“ в периода от 2020 до 2026 г. включително.

За тези години са извършени общо 339 проверки на централата, при които са съставени 132 акта за установяване на административни нарушения.

В резултат директорът на РИОСВ – София е издал 119 наказателни постановления, с които на дружеството са наложени имуществени санкции в общ размер на 6 699 818,05 евро.

До момента съдът е потвърдил 73 от наказателните постановления на обща стойност над 2 милиона евро.

Екоинспекцията продължава проверките

От РИОСВ – София подчертават, че спазването на екологичното законодателство е задължително за всички промишлени предприятия, а установените нарушения подлежат на санкции съгласно закона.

Според институцията последователните проверки и съдебните решения показват значението на постоянния контрол върху дейността на големите промишлени замърсители.

Екоинспекцията заявява, че ще продължи да следи работата на ТЕЦ „Бобов дол“, като акцентът ще остане върху спазването на условията в комплексното разрешително, своевременното установяване на нарушения и налагането на предвидените санкции.