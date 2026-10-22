Атаките с дронове в Черно море: ЕП определи дипломатическата реакция на София спрямо Русия като слаба

Европейският парламент отправи критики към българското правителство заради недостатъчно категоричната му позиция спрямо Русия след атаките срещу граждански кораби в Черно море. Евродепутатите настояват София да предприеме конкретни действия за укрепване на регионалната сигурност и да ускори включването си в инициативата на НАТО за противодействие на дронове.

Това съобщава кореспондентът на БНТ в Страсбург.

Критиките са отправени в резолюция, приета с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“. В документа Европейският парламент осъжда смъртоносните нападения в близост до бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство.

Евродепутатите посочват Русия като отговорна за атаките срещу цивилни плавателни съдове и за разширяването на военната агресия срещу Украйна в западната част на Черно море.

ЕП настоява за конкретни действия от българското правителство

Въпреки положителната оценка за бързата реакция на българските и румънските спасителни екипи, граничните служби и търговските кораби, оказали помощ на пострадалите плавателни съдове, Европейският парламент изразява безпокойство от позицията на София.

Според евродепутатите дипломатическият отговор на българското правителство спрямо Москва е недостатъчно решителен.

В резолюцията премиерът Румен Радев е призован да „съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия“.

Европарламентът изразява недоволство и от забавянето на българското участие в инициативата на НАТО за противодействие на безпилотни летателни апарати. От София се очаква официално да потвърди присъединяването си към нея не по-късно от 30 октомври 2026 г.

Обсъжда се военноморска операция на ЕС в Черно море

На фона на зачестилите нападения евродепутатите призовават Европейския съюз и държавите членки да разгледат възможността за създаване на специална военноморска операция в Черно море.

Според тях свободното корабоплаване и морската сигурност са неразделна част от защитата на източния фланг на НАТО, Черноморския регион и делтата на Дунав.

Европейският парламент предлага и Алиансът да обмисли нова инициатива за региона, като използва обсъжданията около проекта „Черноморски страж“.

Особено внимание се отделя на необходимостта от засилено сътрудничество между България, Румъния и Турция.

Повече средства за отбрана и защита от дронове

В резолюцията се настоява държавите от ЕС, съвместно с НАТО, да подпомогнат България и Румъния при изграждането на способности за ранно откриване и проследяване на враждебни дронове, които представляват заплаха за корабоплаването.

Евродепутатите призовават и за ускорено създаване на европейски център за сигурност в Черно море. Неговата задача ще бъде да подпомага морското наблюдение, защитата на критичната инфраструктура и опазването на морската среда.

За финансирането на тези мерки се предлага да бъдат използвани неизразходвани средства по европейския инструмент SAFE. Според Европарламента бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС също трябва да предвижда достатъчно ресурси за отбранителните потребности на Черноморския регион.

Допълнителен акцент е поставен върху сигурността на подводната инфраструктура, включително телекомуникационните кабели, електропреносните връзки и мрежите за пренос на данни.

Евродепутатите настояват за по-ефективно морско наблюдение, засилено регионално взаимодействие и механизми за бърза реакция при заплахи срещу тези стратегически съоръжения.