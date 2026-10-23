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В Шумен намериха и върнаха портфейл с почти 1900 евро

В Шумен намериха и върнаха портфейл с почти 1900 евро
Pixabay

Малко след това друг жител на града намира изгубен телефон в района на „Сити център“ и също го предава на дежурните служители

Жителка на Шумен получи обратно своите изгубени 1895 евро и мобилен телефон, след като вещите ѝ бяха намерени и предадени в местното полицейско управление от двама доблестни граждани, информират от ОДМВР-Шумен

Всичко започва, когато Ферихан Юмер забелязва несесер с голяма сума пари на кръстовището между ул. „Индустриална“ и бул. „Плиска“. Тя веднага занася ценната находка в полицията. Вътре липсват лични документи, но полицаите откриват карта за клиентски отстъпки с изписани три имена и незабавно започват издирване на собственика. 

Малко след това друг жител на града намира изгубен телефон в района на „Сити център“ и също го предава на дежурните служители. Униформените набират последния повикван номер в устройството и така пъзелът се нарежда. Оказва се, че притежателката на телефона и на несесера е едно и също лице – Йорданка Пенкова

Жената обяснила, че е трябвало да занесе парите на определено място. Преди да потегли, тя по невнимание поставила несесера и мобилния си апарат върху капака на автомобила си и тръгнала, без да забележи гафа. Благодарение на бързата реакция на гражданите и полицията, всичко ѝ е върнато обратно. 

От полицията отчитат, че това е вторият подобен случай в Шумен само в рамките на два дни. Припомняме, че на 21 октомври друга местна жителка предаде в районното управление намерени 860 евро, които също бяха върнати на техния собственик. 

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