Извършват специализирана полицейска операция в Шуменско

Специализирана полицейска операция за пресичане на престъпления, свързани с изборното законодателство и противодействие на битовата престъпност е в ход от сутринта в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Извършват се проверки на хора, превозни средства и търговски обекти.

На терен са служители на всички районни управления, екипи на пътната полиция и жандармерията.

На възлови места са изградени контролно-пропускателни пунктове, на които се извършват проверки, включително дали водачи управляват моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества и техни аналози. Полицейските действия на територията на цялата област ще продължат с усилен интензитет до началото на изборите, посочиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

От полицията припомниха, че гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборите на телефон с номер 054 854 588 и на имейл shumen@mvr.bg. При провеждане на балотаж телефонът и електронната поща ще останат активни до 2 ноември. Сигналите трябва да са свързани с отговорностите на МВР по гарантиране на сигурността и законосъобразното протичане на изборния процес, допълниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Специализирана полицейска операция бе в ход и на територията на община Шумен.