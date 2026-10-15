Пешеходец е в болница, след като бе блъснат от кола в Перник

Пешеход на 57 години е пострадал при катастрофа, станала вчера около 7:30 ч. на ул. „Юрий Гагарин“ в посока Перник, след светофарите в квартал „Мошино“.

При инцидента лек автомобил „Ауди“, управляван от 58-годишен жител на Перник, е блъснал мъжа. Пострадалият е получил спешна медицинска помощ в многопрофилната болница в Перник, след което е настанен за лечение.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.