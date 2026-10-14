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19-годишен шофьор блъсна възрастен мъж на пешеходна пътека в Стара Загора

19-годишен шофьор блъсна възрастен мъж на пешеходна пътека в Стара Загора
БТА

Пострадалият е прегледан в Спешна помощ и освободен без опасност за живота

73-годишен пешеходец е бил ударен от автомобил, управляван от 19-годишен младеж, в Стара Загора. Инцидентът е станал на 13 октомври около 23:05 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Младежът се движел с лек автомобил „Мерцедес“ по ул. „Ангел Кънчев“. На кръстовището с ул. „Генерал Гурко“, на южната пешеходна пътека, той не пропуснал пресичащия възрастен мъж и го блъснал с предната част на колата.

След преглед в Спешна помощ 73-годишният пешеходец е освободен, без опасност за живота. Пробите за алкохол на него и на 19-годишния шофьор са отрицателни.

По случая в сектор „Пътна полиция“ са съставени акт за установено административно нарушение и протокол за пострадало лице.

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