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Трима загинали и 35 ранени при катастрофи в страната за денонощие

Трима загинали и 35 ранени при катастрофи в страната за денонощие
БТА

От началото на октомври при катастрофи са загинали 26 души

Трима души са загинали, а 35 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерство на вътрешните работи (МВР).

Леките пътнотранспортни произшествия (ПТП) в София са 28, а тежките са пет, осем души са ранени и няма загинали.

От началото на октомври при катастрофи са загинали 26 души, а 381 са ранени.

Регистрираните произшествия с ранени и загинали през този период са 306. От началото на годината 394 души са загубили живота си при 5471 пътни инцидента, а 6783 са ранени.

В сравнение със същия период на 2025 г., когато загиналите участници в движението по пътищата са били 337, през тази година броят им е с 57 повече.

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