Пътници от влака София – Варна останаха блокирани край гара Елисейна през нощта, без да получат информация кога ще могат да продължат пътуването си, съобщава bTV.

По информация на областния управител на Враца влакът е дерайлирал. Пътниците обаче твърдят, че не са получили обяснение за причината за спирането на композицията.

По думите им влакът е спрял около 03:00 ч. през нощта. Сред блокираните има малки деца, възрастни хора и пътници със здравословни проблеми, включително жена с астма.

Хората разказват, че са потърсили съдействие от Спешна помощ, Гражданска защита и БДЖ, но не са получили необходимата помощ.

„Никой не реагира по никакъв начин, просто сме оставени. Зле е положението, много е зле“, споделя един от пътниците.

Друг разказва, че служителка на гарата им е казала, че няма възможност да им бъде осигурена вода.

„Жената от гарата ни каза да се махаме от тук. Каза, че няма как да ни се изпрати вода.“

Пътниците твърдят, че са прекарали часове при минусови температури, а условията в отделните вагони са различни – в някои е прекалено топло, докато в други е студено. По думите им машинистът е донесъл вода.

Част от пътуващите сигнализират за проблеми още преди потеглянето от София. Те разказват, че първоначално са били насочени към влак, предназначен за депото, където са прекарали повече от два часа и половина.

Сред блокираните има хора, които пътуват по работа или се прибират при семействата си. Един от пътниците споделя, че се връща от чужбина за погребение, на което вероятно няма да успее да присъства.

„Жадни сме, гладни сме. Не сме яли. Най-важното е водата. Ако може някой да помогне и да дойде да ни даде поне вода, докато чакаме“, призовават пътниците.