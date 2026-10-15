В тежко състояние е мъж, пострадал при силния вятър в Сливен.

Вчера силен ураганен вятър предизвика сериозни материални щети в града. Поривите достигаха до 120 км/ч. Заради опасното време областният управител призова хората да останат вкъщи и да стоят далеч от дървета и покриви, ако излизат навън.

Тази сутрин вятърът е утихнал. На мястото, където вчера пострада 35-годишният мъж, все още стоят обезопасителните ленти, предава БТВ.

„Днес бях в сливенската болница „Д-р Иван Селимински“, за да се запозная отблизо със състоянието на пострадалия. То остава много тежко, животозастрашаващо. Очаква се днес той да бъде транспортиран с хеликоптер до София, за да му бъде извършена операция“, коментира областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Той уточни, че травмите на човека са много сериозни.

"Има счупени прешлени на гръбначния стълб. Има счупени ребра, които са пробили белия му дроб, както и счупена бедрена кост на десния крак", посочи Кашеров.

Човекът е пристигнал от село Блатец сутринта, рано, с автобус. Минавал по алеята, когато се е случил инцидентът.