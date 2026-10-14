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Затвориха училищата в Сливен заради лошото време

Затвориха училищата в Сливен заради лошото време
БТА

Силният вятър с пориви до 100-110 км/ч. продължава да причинява сериозни материални щети

Заради лошото време учебните занятия в Сливен са преустановени.

Заповедта е на кмета на Сливен Стефан Радев, за да могат децата да се приберат безопасно вкъщи.

Силният вятър с пориви до 100-110 км/ч. продължава да причинява сериозни материални щети.

Преди минути са паднали част от покрива и прозорците на хотелски комплекс в Сливен. На място има екипи на пожарната и полицията.

Има обърнати камиони на пътя Гурково - Николаево , което е в област Стара Загора.

По-рано мъж пострада сериозно и лекари се борят за живота му.

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