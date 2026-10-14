Затвориха училищата в Сливен заради лошото време
Силният вятър с пориви до 100-110 км/ч. продължава да причинява сериозни материални щети
Заради лошото време учебните занятия в Сливен са преустановени.
Заповедта е на кмета на Сливен Стефан Радев, за да могат децата да се приберат безопасно вкъщи.
Силният вятър с пориви до 100-110 км/ч. продължава да причинява сериозни материални щети.
Преди минути са паднали част от покрива и прозорците на хотелски комплекс в Сливен. На място има екипи на пожарната и полицията.
Има обърнати камиони на пътя Гурково - Николаево , което е в област Стара Загора.
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