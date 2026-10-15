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Абровски: Контролът върху вноса на картофени семена ще бъде засилен

Абровски: Контролът върху вноса на картофени семена ще бъде засилен
БТА

Взетите проби от семенен материал ще бъдат изследвани в лабораторията на БАБХ и поне една лаборатория в чужбина

Необходимо е да се създадат по-добри условия за производство на качествени картофени семена в България. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на среща с представители на картофопроизводителите.

В разговорите се включиха и заместник-министрите проф. д-р Крум Неделков и Янислав Янчев, както и изпълнителният директор на ИАСАС Бистра Павловска. Сред обсъдените теми бяха качеството на семенния материал и контролът върху него, растителната защита, реализацията на продукцията и възможностите за подпомагане на сектора през следващия програмен период.

Абровски заяви, че контролът върху вноса на семена ще бъде засилен както при тези, предназначени за стоково производство, така и при семената за последващо семепроизводство.

Изпълнителният директор на ИАСАС инж. Бистра Павловска обясни, че според новия регламент за растителния репродуктивен материал картофите ще бъдат включени в обхвата на Регламента за официалния контрол.

Във връзка със съмненията за качеството на семената, закупувани от търговски дружества, тя съобщи, че ще бъдат взети проби и изследвани паралелно в лабораторията на БАБХ и в поне една лаборатория в чужбина. Резултатите от анализите ще имат информативен характер.

Картофопроизводителите обърнаха внимание на ограничения достъп до препарати за растителна защита. Сред тях са и продукти, чиято ефективност е доказана на практика, но които вече не са разрешени за употреба в Европейската комисия. На срещата бяха обсъдени и проблемите с реализацията на продукцията, както и възможностите за подпомагане на сектора през следващия програмен период.

Министър Абровски акцентира върху необходимостта от мерки за подкрепа, съобразени със специфичните нужди на картофопроизводителите и насочени към устойчивото развитие на сектора.

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