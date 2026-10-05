Абровски: Основното изискване, за да може едно нещо да бъде храна, е тя да бъде безопасна

„Основното изискване, за да може едно нещо да бъде храна, е тя да бъде безопасна. Остава въпросът вече с нейното качество”. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред НОВА.

Според него правилата за съдържанието на храните са установени отдавна в световен мащаб.

„Още през 1963 година Световната здравна организация и ФАО създават така наречения Кодекс Алиментариус, което означава закон за храните. Това са международни стандарти, които казват какво трябва да означава една храна, за да бъде храна”, каза Абровски.

Той говори и за това какви са конкретните международни граници за състава на сиренето.

„Кодекс Алиментариус казва, че минимумът сухо съдържание в млякото трябва да бъде 40%, което оставя, че максимумът водно съдържание може да бъде 60%”, посочи министърът, като добави, че България има още по-високи изисквания.

„Стандартът БДС за бяло саламурено сирене е 54% водно съдържание, тоест 46% сухо", посочи министърът.

Абровски коментира също така и разликата между продуктите с много вода и имитиращите продукти.

„Имитиращ продукт е тогава, когато някой реши да прави сирене от обезмаслено мляко на прах, където е извадена мазнината. За да може да се създаде сухо вещество, трябва да му се добави мазнина и ти слагаш така наречената палмова мазнина”, обясни Абровски.

Според него за тези стоки екипът му е заложил те да бъдат изписвани „с големи букви”.