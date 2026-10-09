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Министър Абровски: Няма отказани кораби със зърно от и за България

Министър Абровски: Няма отказани кораби със зърно от и за България
БТА

Земеделският министър заяви, че ситуацията на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна и към момента няма необходимост от извънредни мерки

Няма нищо притеснително за търговията със зърно по Черно море и към момента няма отказани кораби от и за България. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

По думите му Министерството на земеделието поддържа комуникация с Националната асоциация на зърнопроизводителите и наличната информация не показва проблем с износа.

"Нямаме данни да има проблеми. За момента ситуацията по отношение на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна", каза Абровски.

Той подчерта, че на този етап няма необходимост от въвеждането на извънредни мерки за търговията със зърно в Черно море.

Изявлението идва на фона на засиленото внимание към сигурността на корабоплаването в региона след последните инциденти с търговски кораби. В началото на октомври Софийската стокова борса също отбеляза, че развитието на корабоплаването в Черно море остава фактор за международните зърнени пазари.

Абровски коментира и проблемите на гроздопроизводителите с реализацията на тазгодишната продукция. По думите му вече е подготвен пакет за подпомагане, а в района на Хасково и Свиленград е започнало изкупуване.

"Доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене", заяви министърът и подчерта, че държавата не може директно да се намесва в ценообразуването при пазарна икономика.

Абровски участва днес в Пловдив в дискусионния форум "Бъдещето на българското земеделие – политики, конкурентоспособност и устойчивост", част от изложението "Даровете на Тракия".

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