Колко дълго може да оцелее човек в Черно море - експерт обяснява рисковете

По думите му продължителността на подобни спасителни операции зависи от района, метеорологичните условия и състоянието на хората, които се издирват

„Обикновено една такава операция може да продължи от 4 часа до денонощие. 24 часа е нормално за подобна операция, като всичко се оценява в зависимост от района и условията, в които се извършва“.

Той посочи, че при температура на морската вода около 18–20 градуса човешкият организъм е изложен на сериозен риск от хипотермия. Още през първите часове може да настъпи изтръпване на крайниците, тъй като организмът пренасочва кръвта към жизненоважните органи. Андреев подчерта, че не може да се направи категоричен извод, че след изтичането на 24 часа няма оцелели.

"Има изключения, при които хора са издържали по-дълго във водата, но това зависи от индивидуалното им състояние и облеклото им".

Според него, ако корабът е бил ударен около 3 часа през нощта, е възможно голяма част от екипажа да е била в каютите си и да не е имала подходящо облекло за продължително пребиваване във водата.

Той коментира и появилата се информация за обърнат спасителен плот.

По думите му корабите разполагат със системи, които могат автоматично да освободят спасителните плотове при потъване, така че те да изплават на повърхността.

По отношение на информацията, че останките на кораба може да се намират на дълбочина около 2000 метра, Андреев обясни, че подобна дълбочина е възможна в Черно море, особено след континенталния шелф и по континенталния склон. За обследването на морското дъно е необходима специализирана техника, включително подводни апарати, способни да достигат дълбочина от около 3000 метра, както и кораб с динамично позициониране, който да осигурява стабилна работна платформа.

„Това е много сложна технически операция“, подчерта Андреев. Той уточни, че продължителността на подобна мисия трудно може да бъде прогнозирана предварително.

"Необходимо е да се проучи районът, да се подготви операцията и да се осигури подходящ кораб, който да транспортира и обслужва специализираната техника".

Допълнително затруднение могат да създадат метеорологичните условия. Затова към момента остава неясно колко време ще бъде необходимо за цялостното обследване на района и откриването на останките на плавателния съд.