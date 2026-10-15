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България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави
БТА

В Брюксел премиерът не назова поименно кандидат-членки, но очевидно става дума за РСМ

България е категорично "против" идеята да отпадне единодушието при отварянето на нови преговорни глави. В останалите случаи, при взимане на други решения - няма против. Това заяви днес
премерът Румен Радев преди редовната среща на Европейския съвет в Брюксел.

Той подчерта, че това е отдавна много ясна позиция. Макар и лаконично без да назовава имена, очевидно че ставаше дума заотношенията на България към Северна Македония.

Българският премиер заяви още, че по време на срещата с колегите си ще постави редица въпроси освен разширяването, конкурентоспособността на ЕС, петролната сделка между Русия и САЩ, както и бъдещето на бургаската рафинерия Лукойл. Пред журналистите премиерът сподели, че очаква от ЕС по-ясна и категорична позиция по отношение на продажбата на активите, защото рафинерията е стратегически важна за целия блок.

Румен Радев заяви, че очаква отговори и сериозни разисквания по отношение на нападението на търговски кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът е провел и среща с шефа на НАТО Марк Рюте. Нидерландецът разкри с пост в социалните мреци, че Алиансът ще продължи да следи изкъсо развоя и с готовност да подсилят Източния фланг.

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