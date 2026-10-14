Въпреки искането на Северна Македония: България няма да екстрадира Ива Михайлова

Българското Министерство на вътрешните работи не е предприело действия по установяване на местонахождението на Ива Михайлова на територията на страната, въпреки постъпилото искане от Северна Македония за международното ѝ издирване, арест и екстрадиция. Това става ясно от официална позиция на ведомството, разпространена на 14 октомври.

На 13 октомври в 19:38 часа в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е получено съобщение от Интерпол - Скопие, с което северномакедонските власти настояват за издирването на младата жена, която притежава както българско, така и северномакедонско гражданство.

Според получената информация Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение - престъпление по член 300 от Наказателния кодекс на Република Северна Македония. На 13 октомври съдът в Кочани е издал и заповед за нейния арест.

От българското МВР обаче подчертават, че към настоящия момент няма издаден червен бюлетин на Интерпол за Ива Михайлова, а българските власти не са предприели действия по издирването ѝ на наша територия.

В позицията си ведомството припомня член 25, алинея 4 от Конституцията, според който български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен когато това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България.

Цитирана е и Европейската конвенция за екстрадиция, която дава право на всяка договаряща страна да откаже предаването на собствените си граждани.

България и преди е отказвала екстрадиция по искане на чужди държави

Случаят с Ива Михайлова не е първият, в който България е изправена пред искане за предаване на издирвано лице на чужда държава. През годините българските институции са разглеждали редица подобни казуси, като в някои от тях съдилищата са отказвали екстрадиция, а в други исканията са били оттегляни след дипломатическа намеса.

Един от най-известните случаи е този на българина Желяз Андреев, чиято екстрадиция беше поискана от Съединените щати през 2018 година заради обвинения в нарушаване на американските санкции срещу Сирия. Казусът предизвика обществено недоволство и протести в негова защита. След намесата на българските институции американските власти оттеглиха искането за екстрадиция на 31 октомври същата година, без да се стигне до окончателен съдебен отказ.

По-скорошен пример е от февруари 2026 година, когато Пловдивският апелативен съд отказа екстрадицията на турски гражданин в Азербайджан. Магистратите отмениха първоначалното решение на Хасковския окръжен съд, с което беше разрешено предаването на мъжа.

Само месец по-рано, през януари 2026 година, Варненският апелативен съд потвърди отказа за екстрадиция в Русия на мъж с двойно руско и израелско гражданство, издирван по обвинения за участие в организирана престъпна група и грабежи.

През септември 2025 година Варненският апелативен съд отказа да предаде на Русия друг неин гражданин поради опасения за нарушаване на основните му човешки права. Подобно решение беше постановено и през август същата година, когато Окръжният съд във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин, издирван чрез Интерпол по обвинение за подкуп.

Макар тези случаи да се различават по обвиненията, гражданството на издирваните лица и правните основания за отказ, те показват, че международното издирване не води автоматично до арест и предаване на чужда държава.

При Ива Михайлова има и допълнително обстоятелство – тя е българска гражданка, а Конституцията предвижда специална защита срещу екстрадиция, освен в изрично допустимите случаи по международен договор. Затова искането на Скопие само по себе си не означава, че младата жена ще бъде предадена на северномакедонските власти.

Припомняме, че 23-годишната Ива Михайлова се завърна в България на 12 октомври, след като в продължение на месеци се опитваше да получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.

Младата жена беше настанена в столичната болница „Пирогов“, където започнаха диагностични и лечебни процедури. Според лечебното заведение забавянето на необходимата медицинска помощ може да доведе до трайни негативни последици за здравето ѝ.

Засега Ива Михайлова остава в България, а наказателното производство срещу нея в Северна Македония продължава. Искането за международно издирване поставя нов правен въпрос пред София и Скопие, но към 14 октомври българското МВР не е обявило действия за нейното задържане.