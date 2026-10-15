Мицкоски с първи коментар за случая с Ива Михайлова

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски коментира за първи път публично случая с Ива Михайлова, която замина за България. Той обвини българските власти в опит да демонстрират политическа сила и заяви, че Михайлова и баща ѝ ще трябва да понесат отговорност пред македонското правосъдие.

Мицкоски направи изявлението си пред журналисти по време на представянето на нова инвестиция на германската компания „Кромберг и Шуберт“ в Битоля. В началото той се поколеба, докато си спомняше името на Михайлова, като първо каза „Ина“, а след това се поправи на „Ива“.

Премиерът подкрепи твърденията на министъра на вътрешните работи, че Михайлова е напуснала страната незаконно или е била изведена от нея. Той отхвърли информацията, че тя и адвокатът ѝ са преминали през официален граничен пункт.

„Абсолютно невярно е това, което българските медии съобщиха – че тя и нейният адвокат са преминали през редовен граничен пункт и са били посрещнати там. Това е лъжа“, заяви Мицкоски.

По думите му последното регистрирано влизане на адвоката на Михайлова в Северна Македония е било на 28 септември. Според премиера тази информация е потвърдена и от българска страна.

Мицкоски отправи критики към българското политическо ръководство за реакцията му по случая. „Съжалявам, че политическото ръководство в България се опитва да демонстрира политическа мощ по този начин и не осъзнава вредите, които нанася на международния си имидж“, каза той.

Македонският премиер изрази съжаление и за начина, по който Михайлова е представяна в България, като подчерта, че тя е прекарала по-голямата част от живота си и образованието си в Северна Македония.

Той отхвърли твърденията за предварителна договорка по случая и призова България да върне Михайлова и баща ѝ.

„Ако така е било уговорено, искаме тя и родителят ѝ обратно. Нека ги доведат днес и ще видим дали е имало такава договорка“, заяви Мицкоски.

Премиерът неколкократно повтори, че двамата ще трябва да се изправят пред македонските власти. „Гледам ви в очите и ви казвам: някой ден и баща ѝ, и тя ще бъдат подведени под отговорност“, заяви той.

На въпрос дали България може да екстрадира Михайлова предвид правната защита, която българското гражданство предоставя на своите граждани, Мицкоски не даде конкретен отговор. Той отново настоя за връщането ѝ в Северна Македония.

В края на изявлението си премиерът критикува и македонската опозиция, която настоява за оставката на министъра на вътрешните работи Панче Тошковски. Според Мицкоски позициите на опозицията и българското политическо ръководство съвпадат, а целта била случаят да се превърне в политически въпрос, който да навреди на управляващата коалиция, водена от ВМРО-ДПМНЕ.