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Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец
Агенция "Митници"

Митничарите открили дрехи и спортни обувки с логата на известни марки при проверка на товарен автомобил, влизащ от Гърция

Митнически служители задържаха 11 125 текстилни изделия и спортни обувки със съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са открити при проверка на товарен автомобил с чужда регистрация, влизащ в България от Гърция през граничния преход "Капитан Петко войвода", съобщиха от Агенция "Митници".

Камионът е бил управляван от гражданин на Северна Македония, който представил документи за превоз на текстилни изделия от Турция към Северна Македония.

След анализ на риска служители от отдел "Митническо разследване и разузнаване" към Териториална дирекция Митница Пловдив насочили превозното средство за щателна проверка.

В товарното помещение, сред декларираната стока, митничарите открили 10 891 текстилни изделия, предимно блузи, якета и панталони, както и 234 чифта спортни обувки. Всички артикули носели знаци на известни търговски марки.

Стоките са задържани съгласно европейския Регламент 608/2013 за защита на правата върху интелектуалната собственост. Предстои да бъдат уведомени притежателите на съответните търговски марки, които трябва да установят дали изделията нарушават техните права.

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