Швьонтек продължи уверено към четвъртфиналите в Ухан

Бившата номер 1 в женския тенис Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите УТА 1000 в Ухан.

25-годишната полякиня постигна убедителна победа над американката Ашлин Крюгер с 6:1, 6:4 след 1 час и 35 минути на корта.

Швьонтек изигра почти безупречен първи сет, в който даде само един гейм на своята съперничка. Втората част беше по-оспорвана, като двете тенисистки си размениха пробиви в средата на сета.

Носителката на шест титли от Големия шлем обаче бързо си върна инициативата. Тя стигна до нов брейк, запази преднината си и приключи срещата без допълнителни усложнения.

Швьонтек достига до четвъртфиналите в Ухан за втора поредна година. Това е и петият турнир от категория УТА 1000 през настоящия сезон, в който полякинята намира място сред последните осем.

Следващата ѝ съперничка ще бъде определена в двубоя между американката Ан Ли и Джанис Тиен от Индонезия.

Сонай Картал поднесе една от изненадите в кръга. Британката разгроми поставената под номер 15 Джазмин Паолини с 6:2, 6:0 за малко повече от час.

В спор за място на полуфиналите Картал ще се изправи срещу петата в схемата Елина Свитолина. Украинката си осигури участие в следващата фаза след победа над представителката на домакините Ханюй Гуо.