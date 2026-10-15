Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Швьонтек продължи уверено към четвъртфиналите в Ухан

Швьонтек продължи уверено към четвъртфиналите в Ухан
АП/БТА

Полякинята преодоля Ашлин Крюгер в два сета, а Сонай Картал разгроми Джазмин Паолини

Бившата номер 1 в женския тенис Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите УТА 1000 в Ухан.

25-годишната полякиня постигна убедителна победа над американката Ашлин Крюгер с 6:1, 6:4 след 1 час и 35 минути на корта.

Швьонтек изигра почти безупречен първи сет, в който даде само един гейм на своята съперничка. Втората част беше по-оспорвана, като двете тенисистки си размениха пробиви в средата на сета.

Носителката на шест титли от Големия шлем обаче бързо си върна инициативата. Тя стигна до нов брейк, запази преднината си и приключи срещата без допълнителни усложнения.

Швьонтек достига до четвъртфиналите в Ухан за втора поредна година. Това е и петият турнир от категория УТА 1000 през настоящия сезон, в който полякинята намира място сред последните осем.

Следващата ѝ съперничка ще бъде определена в двубоя между американката Ан Ли и Джанис Тиен от Индонезия.

Сонай Картал поднесе една от изненадите в кръга. Британката разгроми поставената под номер 15 Джазмин Паолини с 6:2, 6:0 за малко повече от час.

В спор за място на полуфиналите Картал ще се изправи срещу петата в схемата Елина Свитолина. Украинката си осигури участие в следващата фаза след победа над представителката на домакините Ханюй Гуо.

Още по темата

Ига Швьонтек се развихри в Пекин, Коко Гоф отпадна

Ига Швьонтек се развихри в Пекин, Коко Гоф отпадна

Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

Зверев отстрани Де Минор и е на полуфинал в Шанхай

Зверев отстрани Де Минор и е на полуфинал в Шанхай

Медведев елиминира Циципас и продължава без загубен сет в Шанхай

Медведев елиминира Циципас и продължава без загубен сет в Шанхай

Рафаел Ходар направи нов обрат и стигна четвъртфиналите в Шанхай

Рафаел Ходар направи нов обрат и стигна четвъртфиналите в Шанхай

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Карлос Насар замина за Световното:Аз съм върховният хищник

Карлос Насар замина за Световното:Аз съм върховният хищник

Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Водещи

Карлос Насар замина за Световното:Аз съм върховният хищник

Карлос Насар замина за Световното:Аз съм върховният хищник

  • Току-що
Емил Радев: Конфликтът в Черно море застрашава корабоплаването и туристическия сезон

Емил Радев: Конфликтът в Черно море застрашава корабоплаването и туристическия сезон

  • Преди 2 минути
Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

  • Преди 16 минути
Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

  • Преди 18 минути
Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

  • Преди 18 минути
Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

  • Преди 34 минути
На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

  • Преди 35 минути
Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

  • Преди 48 минути
Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

  • Преди 51 минути
Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

  • Преди 1 час
Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

  • Преди 1 час
Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

  • Преди 1 час
България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

  • Преди 1 час