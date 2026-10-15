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Майка и 14-годишният ѝ син остават в ареста за убийството в Димитровград

Майка и 14-годишният ѝ син остават в ареста за убийството в Димитровград
БТА

Тялото на 67-годишния съпруг на обвиняемата беше открито в багажника на катастрофирал автомобил, а защитата оспорва доказателствата срещу двамата

Окръжният съд в Хасково остави за постоянно в ареста 32-годишната Атанаска Даскалова и 14-годишния ѝ син, обвинени за умишленото убийство на 67-годишен мъж в Димитровград. Жертвата е съпруг на обвиняемата, а тялото му беше открито в багажника на катастрофирал автомобил в квартал "Марийно".

Според прокуратурата непълнолетното момче е обвинено като извършител на убийството, а майка му - като подбудител и помагач.

Делото за мерките за неотклонение се проведе при закрити врата заради участието на непълнолетен. От съда посочиха, че съществува обосновано предположение за съпричастността на двамата към престъплението, както и опасност да се укрият или да извършат друго престъпление.

Сред мотивите на магистратите е обстоятелството, че обвиняемите са направили опит да избегнат полицията и впоследствие са били открити в близост до автомобила с тялото на жертвата. При определянето на мярката на 14-годишното момче съдът е взел предвид и данни за предишни противообществени прояви, за които са били образувани възпитателни дела.

Адвокатът на Атанаска Даскалова - Георги Зарчев, оспори доказателствата срещу клиентката си. По думите му обвинението се основава на полицейски беседи, проведени след задържането без присъствието на защитник.

Той заяви, че няма доказателства, които да установяват, че майката и синът са извършили престъплението. Според защитата единственият разпитан свидетел е чул шума от катастрофата и е видял двамата да се отдалечават от автомобила.

Припомняме, че случаят стана известен през нощта срещу 13 октомври, след като автомобил катастрофира в димитровградския квартал "Марийно". Сигналът на телефон 112 е подаден около 23:40 часа на 12 октомври.

Пристигналите на място полицаи установили, че колата се е ударила в контейнер за отпадъци. При последвалата проверка в багажника било открито тялото на 67-годишния мъж, увито в одеяло.

При доказване на вината за умишлено убийство по общия състав на Наказателния кодекс наказанието е от 10 до 20 години лишаване от свобода. За 14-годишния обвиняем законът предвижда специални правила за наказване на непълнолетни, като в този случай максималното наказание е до пет години лишаване от свобода.

Решението за задържането на майката и сина не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.

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