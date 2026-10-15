Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

Парламентарната комисия по правни въпроси гласува на второ четене промени в Наказателния кодекс, с които се въвежда наказателна отговорност за определени нарушения на ограничителните мерки на Европейския съюз и за действия, насочени към заобикалянето им.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 11 септември. На първо четене той беше одобрен в пленарната зала със 183 гласа "за" и 10 "против".

Предложенията предвиждат за нарушаването на европейските санкции да се налагат наказания лишаване от свобода, глоби и лишаване от определени права. За целта в Наказателния кодекс се създава нова глава, озаглавена "Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз".

С промените се предвижда криминализиране на различни форми на неспазване на ограничителните мерки на ЕС. Сред тях са нарушенията на мерките за замразяване на финансови средства и икономически ресурси, както и неспазването на ограниченията за влизане на определени лица на територията на държави членки, включително забраните за пътуване.

Наказателна отговорност ще се предвижда и за нарушаване на забрани или ограничения за сключване и продължаване на сделки. В тази категория попадат и договорите за обществени поръчки и концесии.

Обхванати са също нарушенията на забраните за предоставяне на финансови услуги и извършване на финансови дейности. Те включват финансиране, финансова помощ, инвестиции и инвестиционни услуги, както и приемане на депозити.

Предложенията засягат и предоставянето на нефинансови услуги в нарушение на ограничителните мерки, сред които правни консултации, доверително управление, счетоводни и одиторски услуги.

Законопроектът предвижда наказателна отговорност не само за пряко нарушаване на ограниченията, но и за действия, чрез които те се заобикалят.

Сред примерите за подобни действия е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други лица с цел да бъдат избегнати наложените ограничения.

С предлаганите изменения България цели да въведе наказателноправни механизми за санкциониране на определени нарушения на ограничителните мерки на Европейския съюз, включително действията за тяхното заобикаляне.