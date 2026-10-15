Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Олбия с награден фонд 203 900 евро.

Преминалият през квалификациите българин допусна обрат срещу поставения под номер 2 Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина. Кузманов отстъпи с 6:0, 6:7(7), 0:6 след 2 часа и 10 минути игра.

33-годишният пловдивчанин започна срещата по впечатляващ начин и спечели първия сет, без да даде нито един гейм на бившия номер 23 в световната ранглиста.

Втората част предложи значително по-оспорвана битка. Кузманов изостана с 3:5, но успя да върне пробива и да доведе сета до тайбрек. В него българинът отрази два сетбола, преди да отстъпи със 7:9 точки.

Загубената втора част промени развитието на срещата. В решаващия сет Джумхур пое пълен контрол, а Кузманов не успя да спечели гейм и приключи участието си в надпреварата.

След този двубой балансът в преките срещи между двамата вече е 2:1 победи в полза на босненеца.

За представянето си в Олбия Кузманов заработи 13 точки за световната ранглиста. През настоящата седмица българският тенисист заема 367-ото място в класацията на АТП.