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Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Демонстрацията пред Президентството е под надслов "Утре ще е български кораб"

Протестът срещу реакцията на българските власти на кризата в Черно море започна тази вечер пред Президентството в София. Демонстрацията е организирана под надслов "Утре ще е български кораб" и е насочена срещу позицията на институциите след ударите с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

Недоволството е свързано с опасенията за националната сигурност и с критиките към реакцията на властта по отношение на инцидентите в Черно море. Организаторите призовават за по-категорична защита на българските интереси и за ясно разпознаване на потенциалните заплахи.

"Йотова и Радев се излагат невероятно в историята с потопените и ударени кораби в българската икономическа морска зона. Цяла Европа знае, че става дума за руски удари - само нашият президент и правителство се правят, че не знаят", посочват от организаторите на протеста.

Организаторите отправиха остри критики към управляващите и призоваха гражданите да се присъединят към протеста.

 

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