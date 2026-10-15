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Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник
БТА

Бившият нападател очаква пълен стадион и леко ще подкрепя „червените“

Димитър Бербатов предупреди Монако да не подценява ЦСКА преди двубоя между двата отбора в Лигата на конференциите. Срещата е по-късно днес на Националния стадион „Васил Левски“.

Бившият нападател е тясно свързан и с двата клуба. Професионалната му кариера започна в ЦСКА, а между януари 2014 и лятото на 2015 година той носеше екипа на Монако.

В интервю за френския вестник „Екип“ Бербатов се изказа ласкаво за „червените“ и определи колектива като основното им оръжие.

„Без съмнение това е най-големият български отбор. Те смениха собственика си неотдавна и са напът да направят един от най-хубавите стадиони на Балканите. Назначиха и нов треньор, който е германец“, заяви българинът.

Според него Монако може да има сериозни проблеми, ако не подходи с необходимото внимание към срещата.

„Обикновено всеки се опитва да открие кои са звездите, но на Балканите тайното оръжие е колективът. Мисля, че ЦСКА е опасен съперник за Монако. Ако подценят ЦСКА, рискуват да имат проблеми“, добави Бербатов.

Той разкри, че вероятно ще присъства на Националния стадион и призна на чия страна ще бъде в сблъсъка между два от бившите му клубове.

„Вероятно ще бъда на стадиона и ще се радвам и на двата отбора. Все пак леко ще подкрепям ЦСКА, защото искам най-доброто за българския футбол. Това са точно мачовете, които всички тук очакват. Стадионът ще бъде пълен и нямам търпение да гледам срещата“, каза още бившият нападател.

Бербатов коментира и качествата на Хари Кейн, когото определи като най-добрия централен нападател в света. Българинът вижда прилики между своя стил и този на голмайстора на Байерн Мюнхен.

„Обичам да гледам Хари Кейн, защото в моите очи той се доближава най-много до това, което аз се опитвах да правя преди години, въпреки че очевидно е по-добър от мен. Дори на 33 години той играе на най-високо ниво, продължава да вкарва, води Англия и е най-добрият реализатор в историята на националния отбор“, заяви Бербатов.

„Докосването му, визията за играта и умението да предвижда какво ще се случи два или три хода напред са впечатляващи. Той не е егоист, но когато има възможност да отбележи, го прави. За мен Кейн е най-добрият в света на своя пост“, допълни той.

Бившият капитан на България направи разграничение между чистия голмайстор и комплексния футболист, като даде за пример Килиан Мбапе, Ламин Ямал и Ерлинг Холанд.

„Има разлика между голмайстор и добър футболист. Обичам играчи, които разбират футбола и умеят да импровизират. Такъв е случаят с Мбапе и Ламин Ямал. Холанд е различен - той е машина за голове“, обясни Бербатов.

„Понякога имаш нужда от мощ, а понякога от артист на терена. Но само един артист не може да донесе победата. Необходим е и футболист, който да отнеме топката и да му я подаде. Това е отборната работа“, завърши българинът.

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