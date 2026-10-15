По коя телевизия да гледаме ЦСКА - Монако в Лигата на конференциите?

„Армейците“ започват участието си с домакинство срещу френския тим и ще търсят първи точки пред собствена публика на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

Срещата е тази вечер, 15 октомври, от 19:45 часа и ще бъде предавана пряко по bTV Action. Онлайн двубоят ще може да се гледа в платформата VOYO. Специалното студио преди срещата е обявено за 18:30 часа и ще предложи анализи и коментари преди първия съдийски сигнал.

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол очаква трудно изпитание срещу качествен съперник. Наставникът подчерта преди двубоя, че отборът е наясно със своите шансове и очаква с нетърпение европейското предизвикателство.

Историята предлага поводи за оптимизъм на „червените“ привърженици. ЦСКА вече е побеждавал Монако два пъти в София - с 2:0 през сезон 1982/83 за Купата на европейските шампиони и с 2:1 през сезон 1984/85 за Купата на УЕФА. Новата среща дава възможност на „армейците“ да потърсят още един запомнящ се резултат срещу тима от Княжеството.