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Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Бившият военен министър определи ударите по търговски кораби като опит за блокиране на украинския износ и предупреди за рисковете за екипажите и корабоплаването в региона

Задействането на член 4 от Северноатлантическия договор трябва да бъде обвързано с конкретни мерки за сигурност, а не да се ограничава единствено до консултации между съюзниците. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Денят на живо", коментирайки последните атаки срещу търговски кораби в западната част на Черно море.

Според Найденов ударите са преднамерени и целят да затруднят достъпа до украинските пристанища, като ограничат както износа, така и вноса на Украйна.

"Поредни удари върху търговски кораби в западната част на Черно море, които фокусират вниманието на всички върху маршрути, които обикновено се използват от и за Украйна. Това са преднамерени удари, чиято цел очевидно е да блокират маршрутите към украинските пристанища и по този начин да блокират основно украинския износ, но разбира се, и внос", заяви Найденов.

Бившият военен министър предупреди, че продължаването на атаките може да увеличи използването на плавателни съдове от т.нар. "сива зона" - стари и недостатъчно добре поддържани кораби, които често не разполагат с необходимото застрахователно покритие.

По думите му подобни нападения излагат екипажите на сериозен риск, тъй като моряците имат ограничени възможности да се предпазят при атаки с морски и въздушни дронове.

"Тези удари вече превръщат на практика екипажите на корабите в беззащитни заложници на атаките, защото, ако човек на сушата има някаква възможност, макар и малък шанс да оцелее, ползвайки укрития, къде да се скрият моряците при преките удари на морски и на въздушни дронове?", попита Найденов.

По отношение на възможния извършител на атаките Найденов посочи Русия, но подчерта, че подобни твърдения трябва да бъдат подкрепени с достатъчно доказателства.

"Ако ме питате кой стои зад атаките, особено в тази част на Черно море, аз нямам колебания да кажа Русия. Казвал съм го няколко пъти. Въпреки това, дори Румъния днес се въздържа да каже, че дроновете идват от Русия", заяви той.

Според Найденов основната цел на нападенията е да бъде упражнен икономически натиск върху Украйна чрез ограничаване на приходите ѝ от износ. Той посочи и друг възможен ефект - натиск върху черноморските държави и демонстрация на слабости в отбранителните способности на източния фланг на НАТО и Европейския съюз.

Бившият министър подчерта, че когато държавни ръководители посочват предполагаем извършител на подобни атаки, те трябва да разполагат с надеждни доказателства, включително материални данни и сателитна информация.

Найденов коментира и възможността България и съюзниците ѝ да поискат задействане на член 4 от Северноатлантическия договор. Според него има нагласа за подобна стъпка, но преди това трябва да е ясно какъв резултат се очаква от нея.

"За да бъде задействан член 4, трябва да има някаква ориентация какво ще бъде предприето. Това е големият въпрос. Член 4 може да се ограничи само в рамките на консултации, само в рамките на оценка на ситуацията", обясни той.

Член 4 предвижда консултации между съюзниците, когато някоя от държавите членки смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени.

Найденов отбеляза, че сигурността в Черноморския регион вече е била обсъждана на различни равнища, включително в рамките на Европейския съвет. Според него същественият въпрос е дали консултациите ще доведат до съгласие за конкретни действия за защита на корабоплаването в Черно море.

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