Ангел Найденов: Няма съмнение, че атаките в Черно море са руски

Няма съмнение, че зад атаките срещу търговски кораби в Черно море стоят руски сили. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред Bulgaria on Air.

По думите му напрежението в региона не е от последните седмици, а се развива от 2023 г., когато Русия се оттегли от зърненото споразумение, регулиращо маршрутите към и от украинските пристанища.

"Черно море е отдавна арена на преки военни действия и удари по търговското корабоплаване", заяви Найденов.

Той посочи, че последните атаки са разрушили представата, че западната част на Черно море е сравнително безопасна заради близостта си до България, Румъния и Турция и отдалечеността от основните бойни действия.

По думите му между 1 юли и 28 септември са регистрирани 156 удара срещу кораби в руски и украински води и 139 атаки срещу пристанища. Найденов твърди още, че от началото на годината са атакувани 45 кораба в районите на България, Румъния и Турция.

Според бившия военен министър една от възможните цели на ударите е блокиране на маршрутите в прилежащата зона на България, които досега са били възприемани като относително безопасен коридор.

"Няма съмнение, че атаките са руски", подчерта Найденов, като посочи, че според него няма логика Украйна да атакува търговски кораби. Това е негова оценка, като официалното разследване на атаките продължава.

Той определи ударите като грубо нарушение на международните и моралните норми, свързани с търговското корабоплаване, и предупреди, че екипажите се превръщат в преки жертви на военните действия.

Найденов коментира и възможността за използване на член 4 от Северноатлантическия договор. Според него България на практика вече е в процедура на консултации, тъй като европейските и натовските структури реагират на случващото се.

По думите му България не е напълно беззащитна и може да разчита на допълнителни сили и средства от съюзниците не само за наблюдение и идентификация на заплахите, но и за противодействие при необходимост.