ЦСКА преди Монако: Отново сме там, където принадлежим

ЦСКА публикува надъхващо послание преди първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ приемат Монако тази вечер на Националния стадион „Васил Левски“.

Двубоят бележи завръщането на 31-кратните шампиони на България в същинската фаза на европейски клубен турнир. От клуба акцентираха върху историята, традициите и връзката между поколенията привърженици.

„От поколение на поколение, от сърце на сърце, от България към Европа.

ЦСКА не е просто име. ЦСКА е история, гордост и любов, която не познава граници.

Тази вечер отново сме там, където принадлежим - сред големите!

Напред, червените! Само ЦСКА!“, написаха от клуба.

ЦСКА ще опита да започне с положителен резултат срещу един от най-силните отбори в турнира. Срещата с Монако започва в 19:45 часа.