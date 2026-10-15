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Путин: Украинските удари не са причинили значителни щети в рафинериите ни

Путин: Украинските удари не са причинили значителни щети в рафинериите ни
АП/БТА

По думите на руския държавен глава, Москва ще отговори на тези атаки

Руският президент Владимир Путин заяви, че скорошните украински удари по руски петролни рафинерии не са причинили значителни щети, предаде Ройтерс. 

По думите на руския държавен глава, Москва ще отговори на тези удари.

Голяма украинска атака с дронове в руската Рязанска област причини по-рано днес пожар в петролна рафинерия, съобщи регионалният губернатор Павел Малков.

Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто американският президент Доналд Тръмп в неделя обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие, отбелязва Ройтерс.

Нито една от двете страни обаче не е потвърдила сключването на примирие. Москва и Киев обаче си размениха взаимни обвинения, че са нарушили въпросното споразумение.

Таралеж припомня, че днес по-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че неспазването на споразумението от страна на Украйна представлява грубо предизвикателство от страна на Володимир Зеленски спрямо Доналд Тръмп.

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