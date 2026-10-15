Новини
Търси
Подкаст
Спорт

На живо: Монако повежда още в откриващите минути

На живо: Монако повежда още в откриващите минути
БТА

Брунер се разписа след контраатака

ЦСКА се изправя срещу Монако в един от най-очакваните си европейски мачове през последните години. Двубоят от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите започва в 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Червените“ влизат в срещата с амбицията да поднесат изненада срещу съперник, разполагащ с футболисти от най-високо европейско ниво. Монако е фаворит на хартия, но домакините ще разчитат на подкрепата от трибуните и на импулса след треньорската промяна.

Срещата започна с много висока преса от страна на ЦСКА, като още през втората минута се стигна до пряк свободен за домакините.

След него обаче последва контраатака за гостите и Брунер успя да се разпише за 0:1.

В следващите минути играта се пренсе основно в половината на ЦСКА.

В 9-тата минута отборът на Гиздол отне няколко топки в противниковата половина, но единственото, до което се стигна бе корнер.

Само две минути по-късно Сенси получи пас в наказателното поле, който се опита да изпълни от воле, но топката отиде над вратата.

До 15-тата минута ЦСКА продължи да пресира гостите дълбоко в тяхната половина.

Притежанието на топката продължи да е предимно в полза на ЦСКА. След центриране на Анжело Мартино се стигна до още един корнер за ЦСКА.

След ъгловия удар Годой засече топката, но я прати над вратата.

Бруно Жордао изпълни удар от извън наказателното поле, но топката мина над напречната греда.

Анжело Мартино се опита да отбележи от дистанция, но се стигна до корнер.

След 32-та минута играта се пренсе в центъра на терена и Монако имаше една по-опасна възможност.

Още една въможност се откри пред домакините след като Пастор центрира дълго към Годой, но аржентинецът изпрати топката твърде високо.

Монако получи много пряк свободен удар, но след центрирането, Лапоухов успя да улови топката.

Още един корнер за ЦСКА, от който отново се стигна само до удар на Анжело Мартино, който мина над вратата.

ЦСКА - Монако 0:1

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 4. Диниш Алмейда, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино - 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси - 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 10. Жоел Цварц, 14. Теодор Иванов, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 34. Васил Каймаканов, 67. Каталин Иту, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Етоо

Треньор: Маркус Гиздол

Монако: 1. Лукаш Храдецки (К), 4. Джордан Тезе, 72. Садибу Сане, 22. Мохамед Салису, 13. Кристиан Мависа – 18. Такуми Минамино, 8. Ламин Камара, 37. Едан Диоп, 17. Станис Идумбо – 31. Ансу Фати, 29. Парис Брунер

Резерви: 16. Филип Кьон, 2. Вандерсон, 6. Денис Закария, 7. Матис Детурбе, 10. Александър Головин, 11. Матис Аблин, 14. Мика Биерет, 19. Папе Кабрал, 20. Флавио Назиньо, 28. Мамаду Кулибали, 46. Анис Субеир, 49. Илане Туре

Треньор: Фелипе Луис

Още по темата

УЕФА обнови историята на ЦСКА в европейските турнири

УЕФА обнови историята на ЦСКА в европейските турнири

Майкъла пред ТАРАЛЕЖ: Срещата с Монако е моментът ЦСКА да се докаже

Майкъла пред ТАРАЛЕЖ: Срещата с Монако е моментът ЦСКА да се докаже

Монако показа респект: Познаваме ЦСКА, много труден отбор

Монако показа респект: Познаваме ЦСКА, много труден отбор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

На живо: НЕК - Левски (състави)

На живо: НЕК - Левски (състави)

На живо: Два гола пасив за ЦСКА на полувремето

На живо: Два гола пасив за ЦСКА на полувремето

На Живо: Ансу Фати удвои преднината на гостите

На Живо: Ансу Фати удвои преднината на гостите

По коя телевизия да гледаме НЕК Ниймеген - Левски в Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме НЕК Ниймеген - Левски в Лига Европа?

ЦСКА преди Монако: Отново сме там, където принадлежим

ЦСКА преди Монако: Отново сме там, където принадлежим

Водещи

Предлагат отпадане на здравните книжки и електронни известия за всеки преглед

Предлагат отпадане на здравните книжки и електронни известия за всеки преглед

  • Преди 4 минути
България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

  • Преди 10 минути
Рекордни валежи от 84 години насам взеха четири жертви в Истанбул

Рекордни валежи от 84 години насам взеха четири жертви в Истанбул

  • Преди 13 минути
Двама ранени след врзив в гръцка рафинерия

Двама ранени след врзив в гръцка рафинерия

  • Преди 21 минути
На живо: НЕК - Левски (състави)

На живо: НЕК - Левски (състави)

  • Преди 22 минути
Испанският ЦИК започна дисциплинарно производство срещу Педро Санчес

Испанският ЦИК започна дисциплинарно производство срещу Педро Санчес

  • Преди 31 минути
Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара

Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара

Калин Стоянов атакува Демерджиев: Кой плаща за присъствието му в TikTok и Facebook?

Калин Стоянов атакува Демерджиев: Кой плаща за присъствието му в TikTok и Facebook?

  • Преди 32 минути
На живо: Два гола пасив за ЦСКА на полувремето

На живо: Два гола пасив за ЦСКА на полувремето

  • Преди 43 минути
Съдът спря затварянето на болницата в Пловдив, в която почина 6-годишният Ангел

Съдът спря затварянето на болницата в Пловдив, в която почина 6-годишният Ангел

На Живо: Ансу Фати удвои преднината на гостите

На Живо: Ансу Фати удвои преднината на гостите

  • Преди 47 минути
Найденов обсъди със швейцарския посланик съдебната реформа и новия закон за детското правосъдие

Найденов обсъди със швейцарския посланик съдебната реформа и новия закон за детското правосъдие

  • Преди 48 минути
Гади Айзенкот обеща "край на управлението на Хамас", ако стане премиер

Гади Айзенкот обеща "край на управлението на Хамас", ако стане премиер

  • Преди 57 минути
Андрей Гюров: Сделките с Русия не са правилният път, бих върнал този бюджет като президент

Андрей Гюров: Сделките с Русия не са правилният път, бих върнал този бюджет като президент

  • Преди 59 минути
Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

  • Преди 1 час