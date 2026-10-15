Гади Айзенкот обеща "край на управлението на Хамас", ако стане премиер

Бившият началник на въоръжените сили на Израел Гади Айзенкот обеща, че ако стане министър-председател, ще му трябват 18 месеца, за да сложи край на управлението на „Хамас“ в ивицата Газа, предаде ДПА.

Айзенкот отправи остри критики към дългогодишния премиер Бенямин Нетаняху, обвинявайки го, че три години след кървавото клане от 7 октомври все още не е съумял да постигне основните военни цели на страната. Пред журналисти основният съперник на Нетаняху на предстоящите парламентарни избори предупреди, че заплахите остават по всички фронтове.

Шейсет и шест годишният лидер на центристката партия „Яшар“ („Право“) направи своето изявление в непосредствена близост до границата с палестинския анклав. По време на речта си той сподели лична трагедия, припомняйки, че в сраженията срещу групировката са загинали неговият син и двама от племенниците му.

Издигайки ясна политическа заявка, той подчерта, че „в рамките на 18 месеца след встъпването ми в длъжност като премиер, „Хамас“ вече няма да управлява ивицата Газа“. Кандидатът за премиер допълни, че докато настоящият министър-председател е на власт, ислямисткото движение ще запази контрола си над територията.

От дясната партия „Ликуд“ на Нетаняху контрираха изказването с ирония, питайки опонента си как възнамерява да свали радикалното движение без съгласието на своите политически съмишленици Мансур Абас и Ахмад Тиби – лидери на влиятелните арабски формации в Кнесета.

Актуалните социологически проучвания показват, че нито лагерът около Нетаняху, нито блокът на опозицията имат сигурно абсолютно мнозинство за вота на 27 октомври. Поради тази причина арабските партии биха могли да придобият ролята на решаващ фактор при съставянето на следващия кабинет. Независимо от това, част от еврейските политически сили вече категорично отхвърлиха възможността за общо управление с тях.

Междувременно Нетаняху продължава да настоява за постигането на „пълна победа“ във войната. Въпреки тези закани обаче, „Хамас“ все още контролира около 50% от ивицата Газа и според медийни доклади успешно мобилизира и набира нови бойци в редиците си.