САЩ затягат примката около Иран с нови санкции

Администрацията на Тръмп наложи нови санкции, свързани с Иран, насочени срещу 16 физически лица и 10 юридически субекта. Това показва известие, публикувано на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ.

Тези нови наказателни мерки са част от координираната стратегия на Вашингтон за максимален икономически натиск срещу Техеран на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток.

Наложените санкции блокират всички активи на посочените лица и компании под американска юрисдикция и забраняват на американски граждани и финансови институции да извършват каквито и да е трансакции с тях, пояснява Таралеж.

Според източници от Вашингтон, новите черни списъци таргетират предимно мрежи за доставки на компоненти за балистични ракети и дронове, както и финансови канали, използвани от Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC) за финансиране на прокси групировки в региона.