На живо: Два гола пасив за ЦСКА на полувремето

ЦСКА се изправя срещу Монако в един от най-очакваните си европейски мачове през последните години. Двубоят от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите започва в 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Червените“ влизат в срещата с амбицията да поднесат изненада срещу съперник, разполагащ с футболисти от най-високо европейско ниво. Монако е фаворит на хартия, но домакините ще разчитат на подкрепата от трибуните и на импулса след треньорската промяна.

Срещата започна с много висока преса от страна на ЦСКА, като още през втората минута се стигна до пряк свободен за домакините.

След него обаче последва контраатака за гостите и Брунер успя да се разпише за 0:1.

В следващите минути играта се пренсе основно в половината на ЦСКА.

В 9-тата минута отборът на Гиздол отне няколко топки в противниковата половина, но единственото, до което се стигна бе корнер.

Само две минути по-късно Сенси получи пас в наказателното поле, който се опита да изпълни от воле, но топката отиде над вратата.

До 15-тата минута ЦСКА продължи да пресира гостите дълбоко в тяхната половина.

Притежанието на топката продължи да е предимно в полза на ЦСКА. След центриране на Анжело Мартино се стигна до още един корнер за ЦСКА.

След ъгловия удар Годой засече топката, но я прати над вратата.

Бруно Жордао изпълни удар от извън наказателното поле, но топката мина над напречната греда.

Анжело Мартино се опита да отбележи от дистанция, но се стигна до корнер.

След 32-та минута играта се пренсе в центъра на терена и Монако имаше една по-опасна възможност.

Още една въможност се откри пред домакините след като Пастор центрира дълго към Годой, но аржентинецът изпрати топката твърде високо.

Монако получи много пряк свободен удар, но след центрирането, Лапоухов успя да улови топката.

Още един корнер за ЦСКА, от който отново се стигна само до удар на Анжело Мартино, който мина над вратата.

Ансу Фати получи подаване от Брунер и с техничен изстрел преудоля Лапоухов, за да удвои резултата.

Минути след това главният съдия сложи край на първата част.

Втората част започна с пряк свободен за ЦСКА. Секунди след това Годой стреля с глава, но изстрелът не беше точен.

Домакините продължиха натиска си, но без резултат.

Годой отне топката във финалната третина на терена, но ударът, който нанесе беше твърде силен и мина над вратата.

В 50-тата минута Стефано Сенси извърши грубо нарушение, с което си заслужи първия картон в срещата.

Ламин Камара, който беше фаулиран от Сенси, извърши нарушение срещу Ебонг.

ЦСКА се измъкна прекрасно от пресата на Монако. След удар към вратата на Храдецки, той изпусна топката и Годой почти стигна до нея, но именно финландецът успя да я изчисти.

Филипе Луис прибегна до тройна смяна като замени Минамино, Салису и Ламин. На техните места се появиха Головин, Закария и Назиньо.

След центриране Питас стреля с глава, но право в ръцете на Храдецки.

Около 60-тата минута ЦСКА отново приложи натиск върху монегаските. Стигна се и до претенции за дузпа от страна на гостите, но арбитърът не отсъди такава.

Последва още една смяна за гостите, при която Музамбо напусна, за да влезе Аблин. Малко след това Анжело Мартино стреля от дистанция право в ръцете на финландския страж.

След изпълнение на корнер се стигна до опасен удар за ЦСКА, но Храдецки се намеси в точното време.

Още едно официално предупреждение бе показано на играч на домакините. Този път за Макс Ебонг.

Анжело Мартино опита още един изстрел от дистанция, но отново неточен.

Гиздол посегна към смените чак в 72-та минута. Годой и Лео Перейра напуснаха терена, а на техните места се появиха Цварц и Каталин Иту.

ЦСКА - Монако 0:2

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 4. Диниш Алмейда, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино - 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси - 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас



Резерви: 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 10. Жоел Цварц, 14. Теодор Иванов, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 34. Васил Каймаканов, 67. Каталин Иту, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Етоо

Треньор: Маркус Гиздол

Монако: 1. Лукаш Храдецки (К), 4. Джордан Тезе, 72. Садибу Сане, 22. Мохамед Салису, 13. Кристиан Мависа – 18. Такуми Минамино, 8. Ламин Камара, 37. Едан Диоп, 17. Станис Идумбо – 31. Ансу Фати, 29. Парис Брунер



Резерви: 16. Филип Кьон, 2. Вандерсон, 6. Денис Закария, 7. Матис Детурбе, 10. Александър Головин, 11. Матис Аблин, 14. Мика Биерет, 19. Папе Кабрал, 20. Флавио Назиньо, 28. Мамаду Кулибали, 46. Анис Субеир, 49. Илане Туре

Треньор: Фелипе Луис