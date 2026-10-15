Двама ранени след врзив в гръцка рафинерия

Двама работници са ранени сериозно при експлозия в рафинерия на компанията „Мотор Ойл“ (Motor Oil) в Коринт, югозападно от Атина, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Според официалната информация взривът е избухнал по време на ремонтни дейности в индустриалния комплекс. И двамата пострадали служители са получили тежки изгаряния и са били транспортирани по спешност до болницата в Коринт за оказване на интензивна медицинска помощ.

Изданието припомня, че това е втората експлозия в същата рафинерия в рамките на много кратък период от време. Инцидентът следва друг подобен взрив от миналата седмица, при който загинаха двама работници по поддръжката, което повдига сериозни въпроси относно мерките за безопасност в обекта.