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Взрив в рафинерия в Гърция рани петима работници, двама са в тежко състояние

Взрив в рафинерия в Гърция рани петима работници, двама са в тежко състояние
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Инцидентът е станал около обяд по време на дейности по профилактика и поддръжка на съоръженията

Експлозия в рафинерията на петролната компания Motor Oil край Агиос Теодори, в област Коринт в Гърция, рани петима работници, двама от които са в тежко състояние.

Инцидентът е станал около обяд по време на дейности по профилактика и поддръжка на съоръженията, съобщава кореспондентът на bTV Новините в Гърция.

Тежко пострадалите са на 43 и 50 години. Според гръцки медии те са били служители на външна фирма, наета за ремонтни дейности в промишления комплекс.

След взрива двамата са били откарани в болница в Коринт, където се е наложило да бъдат интубирани. По-късно са преместени в специализирано лечебно заведение за лечение на изгаряния.

В някои медийни публикации се посочва, че е възможно да се е спукала тръба и да е имало изтичане на газ. Според същите информации експлозията е станала в периферна част на рафинерията. Тези данни обаче все още не са официално потвърдени.

След инцидента останалите работници са били евакуирани. На място са пристигнали няколко линейки, а общо петима души са транспортирани до болница.

В официално изявление Motor Oil потвърждава, че взривът е възникнал по време на мащабни профилактични дейности в рафинерията. Компанията съобщава, че двама работници са пострадали тежко, получили са първа помощ и са били откарани в болница.

От дружеството допълват, че веднага са задействани установените протоколи за безопасност и реакция при извънредни ситуации.

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