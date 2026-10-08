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Гърция подготвя 10% данък върху печалбите от криптовалути

Гърция подготвя 10% данък върху печалбите от криптовалути
Pixabay

Мярката предвижда освобождаване на печалбите до 500 евро годишно от облагане

Гърция планира да въведе 10% данък върху капиталовите печалби от криптовалути. Това предвижда проект на закон, публикуван за обществено обсъждане в четвъртък вечерта, съобщава Ройтерс.

В момента в страната няма цялостна нормативна рамка за данъчното облагане на криптовалутите. В рамките на Европейския съюз също не съществува единен подход към облагането на приходите от този вид активи.

Според публикувания проект печалбите от сделки с криптовалути до 500 евро годишно няма да се облагат с новия налог. Предвижда се законопроектът да бъде внесен за разглеждане в гръцкия парламент през ноември.

Размерът на данъка върху криптовалутите в европейските държави в момента е различен и варира между 8% и 30%, като в повечето случаи се облага реализираната капиталова печалба.

Гръцките власти признават, че е трудно да се определи мащабът на пазара на криптовалути в страната. Една от причините е, че значителна част от местните инвеститори използват чуждестранни платформи за търговия.

На този етап гръцкото правителство не е представило конкретна оценка за очакваните приходи в бюджета от новия данък.

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