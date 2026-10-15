Предлагат отпадане на здравните книжки и електронни известия за всеки преглед

Отпадане на хартиените здравноосигурителни книжки, електронни уведомления за медицинските прегледи и промени във финансирането на здравните осигуровки по време на майчинство. Това са част от предложенията, които парламентарната комисия по здравеопазването обсъди на първо четене в рамките на шест законопроекта за промени в Закона за здравното осигуряване.

До гласуване обаче не се стигна, след като комисията остана без необходимия кворум. Очаква се депутатите да се произнесат по законопроектите на следващо заседание.

Едно от предложенията, внесено от Божидар Божанов и група народни представители, предвижда премахването на изискването гражданите да представят хартиени документи, когато необходимата информация вече е налична в електронните регистри. Предлага се и отпадане на здравноосигурителните книжки, както и въвеждане на електронни известия за всяка отчетена пред НЗОК медицинска или дентална помощ и отпуснати лекарства.

Подобни промени предлага и Костадин Ангелов, като неговият законопроект предвижда въвеждането на електронна здравна карта, достъпна както на физически носител, така и чрез мобилното приложение "еЗдраве". Предвижда се и създаването на публичен регистър на свободните работни места за медицински специалисти и специализанти.

Друг законопроект, внесен от Венко Сабрутев, предлага държавата да поеме здравните осигуровки през двете години майчинство вместо работодателите. Според мотивите така бизнесът ще разполага с повече средства за повишаване на заплатите, разширяване на дейността и разкриване на нови работни места.

Асен Василев и група депутати предлагат всяко здравноосигурено лице над 14-годишна възраст да получава електронни уведомления за извършените медицински прегледи и изследвания.

Сред обсъдените законопроекти е и предложение на Божидар Божанов за отпадане на длъжността втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Според вносителите няма достатъчно ясна необходимост от две отделни ръководни позиции със сходни функции.

Друг проект на Божанов предвижда НЗОК ежемесечно да публикува подробна информация за всички платени медицински дейности, лекарства и медицински изделия. Целта е да се засили контролът върху публичните средства и да се ограничат злоупотреби като фиктивни хоспитализации, двойно отпускане на скъпоструващи лекарства и неправомерно отчитане на медицински дейности.

Предлагат се още засилен контрол върху движението на лекарствата, предоставяне на достъп до определени данни на НАП и Агенция "Митници", както и избор на членовете на арбитражните комисии на случаен принцип.

Законопроектът на Костадин Ангелов включва и възможност държавата да субсидира многопрофилни болници, които осъществяват дейност в труднодостъпни и отдалечени населени места, където няма друго лечебно заведение от същия вид. Предвидени са и промени, свързани с прилагането на определени лекарства за профилактика след рисков контакт с инфекциозни заболявания.

Всички предложения остават на етап обсъждане в парламентарната комисия, като предстои гласуването им на първо четене.