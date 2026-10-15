Найденов обсъди със швейцарския посланик съдебната реформа и новия закон за детското правосъдие

Министърът на правосъдието Николай Найденов представи пред посланика на Швейцария в България Пиер Хагман основните приоритети на правителството в сектор "Правосъдие". Сред обсъдените теми са промените в Закона за съдебната власт, изборът на нов Висш съдебен съвет, подготвяните конституционни промени и мерките за противодействие на корупцията, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Найденов открои реформата в детското правосъдие като приоритет, който изисква нов подход с акцент не само върху санкциите, но и върху превенцията на престъпленията сред малолетните и непълнолетните.

В разговора са били представени още плановете за конституиране на новата Комисия за противодействие на корупцията, наказателната реформа, дигитализацията на правосъдието и използването на изкуствен интелект.

Министърът е благодарил на Швейцария за подкрепата в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Той е подчертал значението на съвместната работа за укрепване на институционалния капацитет в борбата с корупцията, подобряване на механизмите за установяване на конфликт на интереси и утвърждаване на прозрачността, почтеността и отчетността в публичния сектор.

През тази година България и Швейцария отбелязват 110 години от установяването на дипломатически отношения. Швейцарският посланик е поздравил Найденов за амбициозната програма, допълниха от пресцентъра на правосъдното министерство.

По-рано днес в София се състоя международна конференция по повод 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд. На форума Найденов заяви, че решенията на съда трябва да служат като ориентир за институциите.

"Те не са пречка и искам да разсея всички съмнения - ние ще следваме този компас и няма да се отклоняваме от неговата посока, в това усилие се учим от допуснатите грешки преди, не бихме желали да ги повтаряме", каза министърът.