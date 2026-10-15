Министър Найденов обмисля дали да обжалва избора на нов и.ф. главен прокурор
Продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата - да има само по един кандидат, посочи Найденов
Министърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че обмисля дали да обжалва избора на нов и.ф. главен прокурор.
Найденов коментира избора, като каза: "Продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата - да има само по един кандидат".
Той посочи и защо не е предложил кандидат за поста.
"Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който ссмятам за подходящ на този етап. Както казах, не получих другите справки, а без тях не мога да си изградя впечатление за хората, които са изразили такова съгласие", посочи той.
Правосъдният министър заяви, че ще обмисли дали има основания и дали е целесъобразно да атакува избора, информира БНР.