Михаела Доцова: България гледа на Кипър като на близък партньор и съюзник

България разглежда Кипър като свой близък партньор и съюзник както в рамките на Европейския съюз, така и в регионален аспект. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на среща с председателя на Камарата на представителите на Република Кипър Анита Димитриу в Рим, съобщиха от пресцентъра на българския парламент.

Разговорът се проведе в рамките на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа, която се състои на 15 и 16 октомври в италианската столица.

Доцова подчерта, че постигнатото доверие между двете държави създава стабилна основа за по-нататъшно развитие на двустранните отношения. По думите ѝ България ще продължи да работи за задълбочаване на сътрудничеството между парламентите, включително чрез групите за приятелство, както и за по-активен политически диалог по европейските въпроси.

Председателят на Народното събрание даде положителна оценка и на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Според нея конструктивният подход на Никозия в сложната международна обстановка е допринесъл за запазването на единството на ЕС и напредъка по редица стратегически въпроси.

От своя страна Анита Димитриу също подчерта добрите отношения между двете държави, като определи България и Кипър като приятели и съюзници.

Европейската конференция в Рим събира председатели на парламенти от държавите членки на Съвета на Европа. Сред основните теми на форума са устойчивостта на демокрациите срещу хибридните заплахи, влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда и ролята на парламентите при справянето със съвременните международни кризи.

Форумът беше открит от председателя на италианската Камара на депутатите Лоренцо Фонтана, председателя на Сената Игнацио Ла Руса, председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Петра Байр и италианския външен министър Антонио Таяни.

Предвижда се Михаела Доцова да направи изказване, посветено на възстановяването на международния ред, основан на правила, и ролята на националните парламенти в отговор на съвременните кризи.