Михаела Доцова: "Нишката на поколенията" показва, че Монтана пази традициите си

Фестивалът "Нишката на поколенията" е поредното доказателство, че в област Монтана могат да се пазят традициите, които са съхранили българите през вековете. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова при откриването на първото издание на събитието.

Фестивалът обединява регионалния фестивал на народната кухня "Бабина душица" и Алея на книгата на Съюза на младите писатели.

"За мен винаги е радост да бъда в родния си край. Когато съм тук, аз съм у дома", каза Доцова.

Тя благодари на областния управител на Монтана Иван Каменов и на кмета Златко Живков за усилията им да представят Северозапада като място, което пази връзката с родното и с местните традиции.

По думите ѝ новият фестивал е ценен именно защото съчетава две вече утвърдени инициативи.

"Онова, което от седянка на седянка се е предавало като народна песен, от уста на уста се е разказвало като народна приказка и от майка на дъщеря е предавано като семейна традиция, тук се вплита с младия дух и енергия на поетите, писателите и творците, които създават новото", заяви председателят на парламента.

Доцова изрази увереност, че сред младите автори може да се крие "следващият Радичков" и пожела фестивалът да се превърне в ежегодна традиция.

На откриването присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов, народни представители от Монтана, Видин и Враца, Видинският митрополит Пахомий, заместник-министърът на културата Зорница Грекова, представители на местната власт и гости на града.