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Михаела Доцова участва в европейска парламентарна конференция в Рим

Михаела Доцова участва в европейска парламентарна конференция в Рим

Форумът се провежда на 15 и 16 октомври в италианската столица Рим, съобщиха от пресцентъра на парламента

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще представи България на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа. Форумът се провежда на 15 и 16 октомври в италианската столица Рим, съобщиха от пресцентъра на парламента.

В центъра на дискусиите ще бъдат предизвикателствата пред демократичните институции, хибридните заплахи, влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда и ролята на националните парламенти при разрешаването на международни кризи.

Михаела Доцова ще направи изказване, посветено на възстановяването на международния ред, основан на правила, и отговорността на парламентите при справянето със съвременните глобални предизвикателства.

Европейски парламентарни лидери обсъждат сигурността и демокрацията

Официалното откриване на конференцията ще бъде направено от председателя на италианската Камара на депутатите Лоренцо Фонтана, председателя на Сената Игнацио Ла Руса, председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Петра Байр и италианския външен министър Антонио Таяни.

Програмата предвижда и двустранни срещи на председателя на българския парламент с нейни колеги от други държави.

Румен Радев участва в заседанието на Европейския съвет в Брюксел

Междувременно министър-председателят Румен Радев ще се включи в редовното заседание на Европейския съвет, което също се провежда на 15 и 16 октомври, но в Брюксел.

Сред основните теми в дневния ред на европейските лидери са конкурентоспособността на европейската икономика, цените на енергията и бъдещият многогодишен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

Очаква се да бъдат обсъдени още войната в Украйна, миграционната политика, разширяването на ЕС и обстановката в Близкия изток, съобщиха от Министерския съвет.

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