Плоскост от строеж падна върху жена в центъра на Варна

Плоскост от строителен обект падна върху жена в центъра на Варна, докато тя изчаквала зелен сигнал на светофара, за да пресече. Инцидентът е станал след 12:00 ч. в района на Червения площад.

На видеоклип, разпространен в социалните мрежи, се вижда как няколко души чакат да преминат през кръстовището, когато тежката плоскост внезапно пада и поваля жената на земята. Веднага след това хората около нея се притичват на помощ.

По информация на очевидеца, публикувал кадрите, жената е добре, но вероятно е получила охлузвания. Той посочва, че ще подаде сигнал до ОДМВР - Варна.

По думите му инцидентът е можел да има по-сериозни последици, ако плоскостта беше паднала върху дете.