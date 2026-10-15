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Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Председателят на РИК-Враца представлявал и АПС и ПБ

Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Председателят на РИК-Враца представлявал и АПС и ПБ
БТА

Сигналът за предполагаемата нередност е подписан от Цветан Стойчев

Сигнал, получен в редакцията на ТАРАЛЕЖ, повдига въпроса дали председателят на Районната избирателна комисия (РИК) във Враца Марин Връбчев е участвал като пълномощник на две различни политически коалиции по време на изборите през април. Засяга се и въпросът относно достоверността на дипломата за висше образование, като Върховният административен съд (ВАС) е потвърдил, че документът отговаря на законовите изисквания, предаде БТА.

Сигналът е изпратен от Цветан Стойчев.

Пловдивският университет не открива данни за посоченото обучение

Един от основните въпроси, поставени в сигнала, е свързан с образователния ценз на председателя на РИК–Враца.

Към документа е приложен официален отговор от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, според който в наличните архиви на висшето училище не е открита информация за посоченото обучение, специалност и квалификация, както и за лицето Марин Връбчев.

Това поражда въпроси относно произхода и удостоверяването на документа за висше образование, представен от него.

Липсата на информация в университетските архиви обаче сама по себе си не доказва, че дипломата е неистинска или невалидна.

Връбчев: Още през 2011 г. ВАС потвърди дипломата ми

Пред журналисти председателят на РИК–Враца заяви, че въпросът с образованието му е бил разглеждан още преди 15 години.

По думите му дипломата е издадена от филиал на Пловдивския университет, функционирал в Дома на народната армия (ДНА) в Хасково, а обучението му е преминало по време на редовната му военна служба.

„През 2011 ВАС излезе с решение, че дипломата отговаря на изискванията и потвърди решението на Централната избирателна комисия за тогавашното ми назначаване. Нищо не се е променило и не знам защо отново се повдига въпросът“, коментира Връбчев.

Той припомни, че именно през 2011 г. за първи път е въведено изискване за висше образование за членовете на общинските и районните избирателни комисии.

Според него съдебното решение от този период е потвърдило, че отговаря на необходимите условия за заемане на длъжността.

Втори казус: Представлявал ли е Връбчев две политически коалиции?

В сигнала си Цветан Стойчев поставя и въпроса за политическото представителство на Марин Връбчев по време на парламентарните избори през април 2026 г.

Според изложените твърдения той е бил упълномощен да представлява две различни коалиции – АПС и „Прогресивна България“.

Посочени са решения на РИК–Враца от 18 април 2026 г., които според автора на сигнала удостоверяват представителството му на двете формации.

В едното от тях е описана и верига на преупълномощаване, включваща Гълъб Донев, Георги Митов и Марин Връбчев във връзка с „Прогресивна България“.

В отговор на въпрос по темата Връбчев заяви пред журналисти, че е бил представител единствено на коалиция АПС.

Така възниква разминаване между твърденията в сигнала, посочените решения на изборната комисия и публичното обяснение на председателя на РИК–Враца.

Самото упълномощаване от политическа коалиция обаче не означава непременно партийно членство или извършено нарушение.

Въпросите остават отворени

Случаят поставя два основни въпроса – как се обяснява липсата на данни в наличните университетски архиви при твърдяно съдебно потвърждение на дипломата и какъв точно е бил статутът на Връбчев като представител на политическите формации през април 2026 г. По отношение на втория въпрос значение имат съдържанието и правните последици на решенията на РИК, както и обяснението на председателя на комисията за разминаването.

Междувременно РИК–Враца продължава подготовката за президентските избори на 25 октомври. По-рано председателят на комисията и неговият заместник представиха актуална информация за организацията на вота в областта, където са образувани 310 избирателни секции.

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