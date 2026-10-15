Кога може да хвърляте пиратки?

Пиратки и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14:00 и 16:00 ч. и между 23:00 и 8:00 ч . Изключение ще има само за 31 декември и 1 януари.

Това прие на второ четене парламентът с промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения. Вместо да прилагат копия на редица документи, заявителите ще могат да предоставят данни за тях, които администрацията да проверява служебно.

Ако проверката не е възможна, органът ще изисква съответните документи.