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Кога може да хвърляте пиратки?

Кога може да хвърляте пиратки?
Снимка: БТА

Депутатите приеха проме в Закона за оръжията

Пиратки и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14:00 и 16:00 ч. и между 23:00 и 8:00 ч. Изключение ще има само за 31 декември и 1 януари.

Това прие на второ четене парламентът с промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения. Вместо да прилагат копия на редица документи, заявителите ще могат да предоставят данни за тях, които администрацията да проверява служебно.

Ако проверката не е възможна, органът ще изисква съответните документи.

 

 

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